Una eina de l'OBSA i el Govern dona informació sobre els edificis per facilitar la implantació de l'energia solar

El potencial de l’energia solar al país és molt elevat, especialment pel que fa a l’edificació i, per aquest motiu, des del Govern i l’Observatori de la Sostenibilitat d’Andorra (OBSA) s’ha posat en marxa una web que mostra les oportunitats per a la instal·lació de plaques solars a les cobertes dels edificis. De moment, l’eina que s’ha posat en marxa, i que es troba disponible tant a la pàgina web de l’OBSA com a la del ministeri de Medi Ambient, dona informació sobre els edificis d’Andorra la Vella, Escaldes-Engordany, Sant Julià de Lòria i Ordino i la voluntat és que, a finals d’any, ja estigui inclosa la informació de la resta de parròquies. Entre la informació que es facilita hi ha, per exemple, el cost de la instal·lació i la rendibilitat que se’n podria treure.