Una incidència redueix la cobertura mòbil a Andorra la Vella i Escaldes

Una incidència a la xarxa de telecomunicacions va tenir afectació, ahir, en la cobertura de la telefonia mòbil al llarg del matí al centre urbà, segons va informar Andorra Telecom. Concretament, va deixar sense funcionament diverses estacions repartides entre Andorra la Vella i Escaldes-Engordany. Les comunicacions de telefonia mòbil van quedar garantides amb caràcter general per les altres estacions, especialment les de la Comella i del pic de Carroi, de gran capacitat i abast, però es va perdre cobertura en els interiors dels edificis. Igualment es van produir saturacions quan alguna estació va haver d’assumir un excés de trànsit.

Aquestes dificultats per establir les comunicacions no van suposar una reducció del nombre de trucades telefòniques a la zona. El volum total de trucades entrants o sortints cap a o des de terminals situats al centre urbà es va mantenir en els mateixos volums que habitualment, tot i que en els moments de saturació per un excés de trànsit va ser necessari més d’un intent.

La incidència es va produir a les 10.45 hores. Els serveis tècnics d’Andorra Telecom, que van tenir el suport del fabricant de l’equipament, van anar recuperant serveis parcialment fins a considerar-la tancada a les 13 h, després d’aïllar totalment el punt d’avaria. Precisament l’activació dels sistemes de redundància va provocar un microtall del servei d’internet d’escassa incidència.

Altres efectes de l’avaria van ser la degradació del servei en algunes empreses amb solucions professionals més específiques o el tall de les emissions d’ATV o RNA. Des de la companyia de telecomunicacions es va demanar disculpes a tots els clients que es van veure afectats per aquesta avaria.