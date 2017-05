Una mostra gastronòmica d’arreu del món, el plat fort de la 7a Setmana de la diversitat cultural

Un any més, el departament de Participació Ciutadana del comú d’Andorra la Vella coordina de la Setmana de la diversitat cultural, impulsada i organitzada per les entitats apuntades al registre. La jornada arriba enguany a la seva 7a edició i es celebrarà des d’aquest dilluns fins al proper dissabte 20 de maig. La nova edició centra la celebració en l’aspecte gastronòmic i realitzarà durant tot el dissabte un tast de plats i begudes de països d’arreu del món en què també es podran provar productes andorrans. A més, s’instal·larà un ‘food truck’ perquè els visitants puguin tastar amb comoditat els plats, que aniran des dels 50 cèntims als 5 euros. Tot i això, l’aspecte folklòric també serà present durant la 7a edició amb balls portuguesos, un concert de la diversitat a càrrec de l’Orfeó Andorrà i el Cor Internacional o la celebració d’un nou torneig de futbol que potencia la integració. El pressupost és de 3.500 euros, un cost "baix", segons la directora de Cultura, Joventut i Participació Ciutadana Patty Bafino, "gràcies a la gran implicació i participació de les entitats".

L’Assemblea General de les Nacions Unides va declarar el dia 21 de maig el Dia mundial de la diversitat cultural. És per això que el comú d’Andorra la Vella ja fa set edicions que celebra la Setmana de la diversitat cultural. “El Principat, i sobretot la nostra parròquia, hi ha molta diversitat però nosaltres no tenim cap problema gràcies a la integració de les noves cultures que permet conviure amb tranquil·litat, un element molt important que ens defineix”, ha ressaltat el cònsol menor d'Andorra la Vella, Marc Pons. La setmana, que comença aquest dilluns i culmina el proper dissabte dia 20, se centra enguany en la celebració d’una mostra gastronòmica d’arreu del món. ‘La diversitat a la taula’ és l’eslògan que defineix l’acte.

La plaça Guillemó acollirà, des de les dotze del migdia, la celebració gastronòmica on s’hi podran tastar plats i begudes de l'Equador, les Filipines, Mèxic, Perú, Portugal, Rússia, el Sàhara Occidental, Veneçuela, Xile i Andorra. Els plats que es podran menjar tindran un preu que oscil·larà entre els 50 cèntims i els 5 euros i també s’instal·larà un ‘food truck’ perquè els visitants puguin menjar els plats amb tranquil·litat. El mateix dissabte és el dia que té més activitats concentrades i es podran veure actuacions folklòriques portugueses, escoltar un concert de la diversitat o fer pinya amb els Castellers d’Andorra, tot a la mateixa plaça Guillemó. El centre d’entrenament de la Federació Andorra de Futbol (FAF) acollirà un torneig de futbol que impulsa la integració de totes les persones.

La 7a edició de la Setmana de la diversitat cultural comença aquest dilluns amb la inauguració de l’exposició ‘Els refugiats de l’oblit’ al Centre Cultural de la Llacuna. Malgrat que és el comú d’Andorra la Vella qui coordina la jornada, són les entitats registrades les que gestionen i organitzen l'esdeveniment. Són 23 les entitats que enguany han decidit involucrar-se d’alguna manera en la realització de les jornades, que costaran al comú un total de 3.500 euros. “Un pressupost tant minso no seria possible sense la implicació de les entitats”, ha ressaltat la directora de Cultura, Joventut i Participació Ciutadana, Patty Bafino.

De fet, l’única activitat que ha estat realitzada de manera íntegra pel comú és el vídeo ‘Vinguts d’arreu un país per a tots’, que recull diverses converses entre els representats de les entitats i associacions culturals en què parlen de l’experiència migratòria i expliquen com es van integrar, com van ser acollits i també expliquen com és el seu dia a dia al país. La projecció serà a porta tancada, només per a les entitats registrades d’Andorra la Vella, el proper dimecres al Teatre Comunal, però després es penjarà a les xarxes perquè tothom el pugui veure.