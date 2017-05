Una taula rodona analitzarà aquest dimecres els problemes de les persones LGBTIQ

Aquest dimecres tindrà lloc una taula rodona sobre les percepcions i problemes que es troben les persones LGBTIQ al llarg de la seva vida. Serà a la sala Ària del Centre de Congressos d'Andorra la Vella a partir de les 19 hores. L'acte, amb motiu del Dia internacional contra la lgbtifòbia està organitzat per l'àrea de Polítiques d’Igualtat del ministeri d’Afers Socials, Justícia i Interior juntament amb l’associació Som com Som.

L’àrea de Polítiques d’Igualtat del ministeri d’Afers Socials, Justícia i Interior ha organitzat, conjuntament amb l’associació Som com Som, una taula rodona sobre les percepcions i problemes que es troben les persones LGBTIQ al llarg de la seva vida. L’acte se celebra amb motiu del Dia internacional contra la lgbtifòbia, aquest dimecres a les 19 hores a la sala Ària del Centre de Congressos d’Andorra la Vella. L’acte és obert al públic en general i espera comptar amb el màxim d’assistència.

En la taula rodona es vol clarificar conceptes com les definicions pròpies d’aquesta temàtica, les principals diferències amb altres conceptes que poden generar confusió, les principals discriminacions per raó d’orientació sexual i afectivitat vigents al segle XXI. Així, es tractaran conceptes bàsics com l’assetjament i problemàtiques amb les quals es poden trobar les persones LGTBIQ i també es reflexionarà sobre diferents eines per fer front a la desigualtat.

L’acte s’iniciarà amb la visualització d’un curtmetratge sobre la temàtica plantejada titulat 'The obstacle course' (la carrera d’obstacles). Aquest curtmetratge ha estat elaborat per la organització Inter-LGBT dins la campanya que han iniciat per conscienciar sobre l’assetjament i agressions que són susceptibles de patir les persones LGTBIQ .

La taula rodona comptarà amb la participació de la cap d’àrea de Polítiques d’Igualtat del ministeri d’Afers Socials, Justícia i Interior, Mireia Porras, com a moderadora, així com el president de l’associació Som com Som, Carles Perea, un psicòleg clínic de Salut Mental i el representant del Col·legi oficial de Psicòlegs d’Andorra, Francesc Barbero, i la tècnica del Servei d’informació i atenció a les dones de l’Alt Urgell, Silvia Trigueros.

El 17 de maig es commemora l’eliminació de l'homosexualitat del llistat de malalties mentals per part de l'assemblea general de l'Organització Mundial de la Salut, que va tenir lloc l’any 1990. En aquest sentit, es vol fer un acte per difondre i conscienciar sobre el col·lectiu LGTBIQ i la lluita per aconseguir una igualtat real i efectiva.