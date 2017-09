Una tribu d’orcs i l’espectacle de foc 'Barafoc', principals novetats de la Vila medieval de Sant Julià de Lòria

La 15a edició de la Vila medieval de Sant Julià de Lòria, que tindrà lloc de divendres 22 de setembre fins a diumenge 24 de setembre, s’articularà al voltant de tres elements clau: les més de seixanta parades, els espectacles i els tallers medievals. Enguany, el comú ha intentat que els espectacles fossin de quilòmetre zero; és a dir, d’entitats o artistes propers a la parròquia. Les principals novetats de l’edició d’enguany són una tribu d’orcs que interaccionarà amb la població i l’espectacle de foc ‘Barafoc’.

L’activitat estrella i principal novetat de la fira és l’espectacle de la tribu d’orcs del Senyor dels Anells que interaccionarà amb la població a la plaça Germandat, el centre neuràlgic de la vila. Una altra de les novetats destacades de l’edició d’enguany és l’espectacle de foc ‘Barafoc’, a càrrec de la companyia Toniton, que serà el protagonista de la nit de divendres. En l’actuació s’oferirà una combinació de coreografies amb malabars, manipulació d’elements de foc i personatges teatrals.

Un altre dels elements centrals de la vila són els tallers medievals. Enguany s’incorpora un taller per a la franja d’edat dels més menuts, d’un a sis anys, on podran experimentar amb diferents materials. També adreçat a la mainada s’oferirà un taller de botes de vi, un de confecció d’una titella de drac i un de confecció d’elements decoratius amb porexpan, entre d’altres. Els infants i joves disposaran d’un passaport amb tots els tallers disponibles que se’ls hi segellarà cada vegada que realitzin una activitat.

A part de les activitats i els espectacles, qualsevol persona que vulgui vestir-se com a l’època medieval podrà llogar vestuari per 15 euros. A més, s’oferiran menús especials per la jornada a diferents establiments de la jornada.