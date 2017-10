Una vintena d'infants d'Escaldes-Engordany marxen cap a l'Illa de la Reunió

Tristesa per acomiadar-se de la família durant dues setmanes, nervis perquè els espera un viatge de més de 10.000 quilòmetres, però sobretot, il·lusió per viure una gran aventura. Així és com van emprendre el viatge els 20 nens i nenes d'Escaldes-Engordany que, aquest dissabte al matí, han marxat cap a l'Illa de la Reunió, en el marc de l'agermanament entre la parròquia escaldenca i Étang Salé. Els esperen dues setmanes de moltes activitats i de compartir experiències amb altres infants de la zona. Segons el conseller de Cultura, Salomó Benchluch, aquest viatge "representa alguna cosa que realment els hi quedarà per la vida". Els nens i nenes estaran acompanyats, en tot moment, per quatre tècnics del comú d'Escaldes-Engordany, a més de tres consellers que s'intercanviaran durant els 15 dies que dura el viatge.

Tristesa per acomiadar-se de la família durant dues setmanes, nervis perquè els espera un viatge de més de 10.000 quilòmetres, però sobretot, il·lusió per viure una gran aventura. Amb aquests sentiments contradictoris han emprès el camí, cap a l'Illa de la Reunió, els 20 nens i nenes d'Escaldes-Engordany que han marxat aquest dissabte al matí en autocar, des del Parc de la Mola. Enguany és la 25a edició del viatge, que s'organitza en el marc de l'agermanament entre la parròquia escaldenca i la regió d'Étang Salé d'aquesta illa francesa de l'oceà Índic.

El comú d'Escaldes-Engordany va rebre fins a 35 sol·licituds de famílies amb infants de 9 a 10 anys que volien viatjar, per la qual cosa va caldre fer un sorteig i seleccionar a l'atzar la vintena d'afortunats. Per a molts d'aquests nens i nenes és la primera vegada que deixen casa seva durant 15 dies, per la qual cosa "és una experiència realment molt forta en tots els sentits", segons ha dit el conseller de Cultura, Salomó Benchluch, qui també ha explicat que "representa alguna cosa que realment els hi quedarà per la vida". Els joves viatgers saben que descobriran un indret i una cultura completament diferents.

La vintena d'infants que participen del viatge estaran acompanyats, en tot moment, per quatre tècnics del comú d'Escaldes-Engordany. A més, durant aquestes dues setmanes, el conseller de Cultura, Salomó Benchluch; la consellera de Finances, Núria Gómez, i la consellera d'Infància, Sandra Tomàs, alternaran una estada de 7 dies a l'Illa de la Reunió, per tal que sempre hi hagi un representant del comú escaldenc. Més endavant, un cop hagi engegat la temporada d'esquí, una vintena de nens i nenes de la regió francesa agermanada amb la parròquia d'Escaldes també faran una estada de dues setmanes al Principat.