Una vuitantena de persones participen en la cinquena edició de la trobada Ordino-Canillo

Les parròquies altes del país han celebrat aquest diumenge al matí, la cinquena edició de la trobada de germanor de Canillo i Ordino amb una vuitantena de participants, sobretot famílies. La cursa ha consistit en dos circuits –un amb 8 fites i un altre amb 16-, en el qual els participants havien de recórrer diferents indrets dins del bosc que comparteixen les dues parròquies, per tal d'aconseguir realitzat totes les accions en el menor temps possible. La consellera d'Esports de Canillo, Núria Fernàndez, ha destacat la consolidació de la prova després de cinc anys fent-la, tot i això ha remarcat que "ens agradaria que més gent s'animés però estem molt satisfets perquè cada any tenim moltes famílies que s'apleguen entorn de la natura".

La unió i la germanor han portat a gent d'Ordino i Canillo a competir en la cinquena trobada que organitzen les dues parròquies, en una tradició molt arrelada a la part alta del Principat i que tot just fa 5 anys es va decidir recuperar amb un format més familiar. En aquesta ocasió, la participació ha estat lleugerament més baixa que en altres edicions, tot i que hi han pres part una vuitantena de persones.

Petits, grans i mascotes han estat els protagonistes aquest diumenge al matí a la planada del Coll d'Ordino, l'escenari de partida d'aquesta competició de caire familiar, que ha permès a ordinencs i canillencs conèixer millor els diferents indrets del bosc com ara: El bony de les Neres, el bosc de Som o Mereig.

Els participants equipats amb un mapa s'han endinsat dins del bosc, ja que la cursa s'ha dividit en dues proves –una de 8 fites i un altre de 16-, en la qual els competidors havien de recórrer diferents indrets dins del bosc, per tal de superar els reptes que es plantejaven en el menor temps possible. La consellera d'Esports de Canillo, Núria Fernàndez, ha destacat que l'objectiu és conèixer els diversos llocs de les dues parròquies, així com endinsar-se dins del bosc a la recerca de les fites.

Fernàndez també ha recalcat que estan satisfets amb la participació d'aquesta edició, ja que considera que la prova està "prou consolidada", tot i que "ens agradaria que més gent s'animés però estem molt satisfets perquè cada any tenim moltes famílies que s'apleguen entorn de la natura". En aquest sentit, la consellera canillenca ha posat en relleu que "durant aquests cinc anys hi ha molta gent que ha repetit sempre i això és un orgull".

Tots els participants han rebut un petit obsequi només pel fet de participar en aquesta trobada de germanor entre les dues parròquies.