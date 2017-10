Unes 150 persones protesten per l’empresonament dels ‘Jordis’

Unes 150 persones es van concentrar ahir a la tarda davant l’ambaixada d’Espanya a la capital per protestar per l’empresonament dels líders de l’Assemblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sànchez, i d’Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, i demanar-ne l’alliberament.

Durant l’acte, convocat de forma espontània a través de les xarxes socials, es van encendre espelmes i fins i tot va haver-hi cassolada al crit de Jordis llibertat. “No em pensava mai que tornaria a veure presos polítics al meu país, i estic molt trista i molt dolguda”, explicava l’Anna Maria, una catalana de Ripoll que fa dotze anys que és resident a Andorra.

No tenim por; aquesta és la vostra democràcia; visca la terra lliure; llibertat; això no és democràcia és una dictadura; visca el Trapero; fora l’ambaixada, fora corrupció i visca Andorra, visca Catalunya van ser algunes de les consignes que van cridar també els manifestants, que portaven cartells amb referències a la carta de les Nacions Unides, demanant presó per a Iñaki Urdangarin i sol·licitant la llibertat de presos polítics catalans”.

Durant la concentració, gravada i fotografiada amb el mòbil per personal de l’ambaixada que es trobava al carrer i pels mateixos agents de la guàrdia civil que eren a la porta de la seu diplomàtica, no es va registrar cap incident però sí algun moment de tensió quan un jove va situar-se davant l’ambaixada mostrant una bandera espanyola als manifestants, moment en què una vintena dels concentrats va aprofitar per creuar el carrer i acostar-se als agents de la guàrdia civil a qui van oferir clavells vermells.