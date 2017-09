Unió de Pagesos reclama plans de control de la fauna salvatge

Unió de Pagesos es manifestarà davant el ministeri d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient, a Madrid, el 13 de setembre per reclamar la introducció urgent de millores en la gestió de la població de la fauna salvatge ‒voltors, ossos o porcs senglars‒ i mesures davant els danys que provoca a les explotacions ramaderes i d’apicultura. El sindicat va oferir ahir una xerrada informativa al centre cívic El Passeig de la Seu d’Urgell sobre les mesures que poden adoptar els professionals en cas d’atacs greus o mortals a les seves explotacions o ramats per part d’espècies protegides.

Entre les demandes que presentaran a Madrid hi ha la delimitació de les zones d’emergència faunística i l’establiment de plans de control de les espècies que provoquen perjudicis a la ramaderia, que també afecten l’àrea dels Pirineus. També creu imperatiu que es reforcin els plans i les estratègies sanitàries específics per a la gestió de fauna i augmentar la coordinació entre les autoritats competents en matèria de sanitat animal i medi ambient. Així mateix, també reclama que s’estudiï indemnitzar adequadament pels efectes del sanejament (sacrifici d’animals, immobilitzacions i altres mesures), que es flexibilitzin certs aspectes del protocol sense malmetre l’eficiència del sanejament, amb la inclusió de mesures de gestió com permetre moviments d’animals sans si es detecta algun focus de malaltia –que pot tenir l’origen en la fauna salvatge–, i dotar el sanejament animal dels recursos necessaris i evitar que el seu cost recaigui sobre el ramader i es faci perillar així la viabilitat econòmica de les explotacions.