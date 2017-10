Uns 250 padrins participen a la Festa de Tots Sants de la gent gran d'Encamp i Andorra la Vella

Un any més, a tocar de la festivitat de l'1 de novembre, els comuns d'Encamp i Andorra la Vella han organitzat, conjuntament, la Festa de Tots Sants per a la gent gran de les parròquies. Uns 250 padrins han participat de la celebració, que s'ha dut a terme a la Sala de festes del Complex esportiu i sociocultural d'Encamp, decorada per a l'ocasió amb elements de Halloween, com aranyes, ratpenats i calaveres. S'han repartit 1.100 panellets i 50 quilos de castanyes, que els assistents han menjat acompanyats de moscatell.

L'acte ha comptat amb la participació dels cònsols d'Encamp i altres representants de l'administració d'Andorra la Vella i Encamp. Des del 2013, les dues parròquies organitzen cada any aquesta festivitat per a la gent gran.

De cara al dia 31 d'octubre, torna una de les festes tradicionals i més arrelades de la parròquia d'Encamp: la castanyada popular. Les activitats començaran a les 7 de la tarda a la plaça Sant Miquel i a la plaça de l'Església del Pas de la Casa. Els assistents podran degustar castanyes calentes i fer un tast de moscatell.