Uns 760 alumnes realitzaran la formació de primers auxilis aquest curs escolar

Una vegada més, i ja en van nou, la Creu Roja impulsa un nou curs de formació de primers auxilis per a infants (PAPI) destinat a la canalla d’entre 10 i 11 anys. El curset té una durada total de nou hores formatives i es realitza a tots els centres educatius del país dels tres sistemes educatius al llarg de tot el període lectiu. Enguany s’arribarà a realitzar 38 cursets amb un abast aproximat de 760 alumnes. “Estem formant futurs ciutadans que quan creixin tindran els mínims coneixements per saber com actuar en situacions de risc”, ha explicat el president de la Creu Roja Andorrana, Josep Pol. D’aquesta manera el curs intenta aproximar les tècniques més bàsiques als infants de primers auxilis, socors i fins i tot diverses tècniques, com per exemple la reanimació cardiopulmonar. “És un nivell molt bàsic, però que pot salvar vides”, ha ressaltat Pol. La formació està impulsada econòmicament, per tercer any consecutiu, per Andbank. Al llarg dels nou anys que porta el PAPI en actiu s’ha format un total de 5.014 alumnes.

