Vallnord estableix un nou rècord de venda de forfets de temporada d’hivern

Les estacions d’esquí de la Massana i d’Ordino han superat la previsió de venda de forfets característica del cap de setmana en què se celebra la Fira d’Andorra la Vella, fins al punt de superar les xifres aconseguides habitualment fins a aquestes dates. Milers d’esquiadors s’han beneficiat dels descomptes i avantatges de la cita i ja han adquirit l’abonament d’hivern amb què, des de l'1 de desembre, podran gaudir durant 129 dies de les pistes d’esquí de Vallnord-Pal Arinsal i de Vallnord-Ordino Arcalís.

Ara com ara, i en comparació amb les dades de l’hivern 2016 i 2017, l'estació informa que ha expedit un 11% més del seu producte clau que en tota la temporada passada. La via de venda no ha estat únicament la presencial, per la qual ha optat el client fidel. Dins d’aquest augment cal destacar l’important volum de persones que ha optat per fer la seva compra a través de la botiga habilitada al web www.vallnord.com. Encara falta un mes perquè els esquiadors que no ho han fet aquest cap de setmana a l’estand de l’estació, el comprin a temps per a gaudir de les primeres baixades de l’hivern.

L’augment en la xifra de venda fa encarar amb optimisme la temporada 2017-2018, que finalitzarà el dia 8 d’abril vinent. Quan tot just falten quatre setmanes per a reprendre l’activitat d’hivern i després de seguir treballant i rebent esdeveniments de rellevància durant l’estiu, les dues estacions de Vallnord estan llestes per a rebre la nova temporada i presentar les nombroses novetats preparades per a tot el públic. Així mateix, ja prepara les competicions internacionals que, un any més, se celebraran a les seves pistes d’esquí, com ara la Copa del Món d’Esquí de Muntanya Fontblanca que tindrà lloc els dies 27 i 28 de gener o el Freeride World Tour previst per a la primera setmana de març del 2018.