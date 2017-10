Vila estima que el cost del ràfting es reduirà a uns 400.000 euros

Tot i que el projecte del ràfting es va pressupostar en uns 800.000 euros, el cònsol major de Sant Julià de Lòria, Josep Miquel Vila, estima que la inversió es reduirà a uns 400.000 euros. El mandatari també considera que, tot i que aquesta despesa es destinarà a una prova pilot per comprovar si l’activitat funciona, no seran diners llençats. Així, va indicar que amb els treballs ja s’ha retirat un volum important de ferros que hi havia al riu, una tasca que hauria hagut d’assumir el Govern, va afegir.

A més l’actuació representarà continuar el passeig iniciat per la corporació anterior i tot seguit es faran els treballs per poder entrar al riu, una tasca que es realitzarà retirant totes les truites per evitar afectació sobre aquests peixos. Per Vila, aquesta obra “petita i senzilla” quedarà per sempre i permetrà a Sant Julià “donar la cara al riu i no l’esquena” com ara.

Els esculls que ara cal salvar per poder impulsar l’activitat són saber els dies en què es podria dur a terme, en quines hores i la quantitat d’aigua. Aquest darrer aspecte està pendent de coordinar-se amb FEDA “a través del Govern”. En el cas que suposés un perjudici per a la companyia elèctrica, el Comú assegura que li oferirà una compensació econòmica. “No volem que això correspongui a cap cost per a FEDA, i si és així el volem pagar”, va dir. Aquest aspecte encara està per tancar, però Vila espera que es pugui desencallar “al més aviat possible”. En aquest sentit va exposar que “si les ganes que tenim nosaltres de col·laborar amb FEDA les té FEDA a través del Govern de col·laborar amb nosaltres, no crec que sigui cap problema”. El cost de compensació per a FEDA dependrà de les hores i el que és clar és que s’ha descartat els

10 m3 durant tot el mes que es van sol·licitar en un principi, perquè podria tenir un impacte per a la parapública. Quan estigui fixat el cabal de què es pot disposar, caldrà adequar la grandària de les barques per assegurar la viabilitat. Amb aquesta prova pilot es veurà el funcionament. En el cas que sigui necessari, però, no es descarten altres opcions per disposar de més

aigua.

Un cop s’hagin realitzat els treballs, la intenció del Comú és començar les tasques de difusió de l’activitat. Per fer-ho, s’aprofitarà la promoció que ja es fa actualment de Naturlàndia i es comercialitzarà com una oferta més del parc. Vila va assenyalar que hi haurà clients que venen a gaudir de Naturlàndia als quals es podrà oferir el ràfting com una activitat més, mentre que d’altres vindran atrets per aquesta oferta. El cònsol major de Sant Julià de Lòria va explicar que les obres de construcció del vial lauredià tindran poca afectació en la posada en marxa de l’activitat, ja que es treballarà als costats del riu, i per tant la intenció és que estigui en marxa a l’estiu.