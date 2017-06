Viladomat atribueix a divergències en la gestió la petició sobre Nevasa

La sol·licitud de Saetde de posar fi a Nevasa és fruit d’“una diferent percepció sobre el que suposa ser socis d’una empresa comuna”, però també de “divergències respecte de la seva gestió”. Així ho assenyala una nota de premsa de Saetde, signada pel director general, Joan Viladomat. En el comunicat s’exposa que l’última manifestació d’aquestes diferències ha estat l’impuls de la construcció d’una plataforma esquiable al final de la pista de l’Avet, a Soldeu, per part d’Ensisa, l’altra societat que forma a parts iguals Ne­vasa.

Sobre aquest projecte, Viladomat destaca que s’ha posat en marxa utilitzant la marca comuna de Grandvalira i tot això sense que la societat encampadana compartís prèviament ni el caràcter d’interès nacional del projecte ni la seva necessitat. Així mateix, el comunicat indica que la sol·licitud de dissolució de Nevasa es va acordar en la reunió del consell d’administració de Saetde celebrada el 25 de maig passat, a proposta de les famílies Viladomat i Albareda. Així mateix, s’assegura que “la decisió ha estat meditada”.

Saetde assenyala, a més, que la seva voluntat és que la dissolució de la societat comporti “el mínim perjudici” per a tots els sectors que es puguin veure afectats. Al mateix temps, reafirma el seu “compromís amb l’estació i amb els pobles d’Encamp i del Pas de la Casa, centres turístics d’interès nacional que en la mesura de les nostres possibilitats volem potenciar en interès de tothom”.

Cal recordar que Saetde i Ensisa formen la societat Nevasa, que explota des del 2003 el domini esquiable Grandvalira.

La demanda de Saetde de dissoldre Nevasa va generar preocupació entre els diferents actors polítics i les administracions, ja que consideren que el turisme en resultarà afectat. També l’oposició va retreure al Govern l’actuació en el cas de la plataforma esquiable a la pista de l’Avet, així com prioritzar inversions en altres zones que no són Encamp. Els germans Viladomat van presentar un recurs contra la declaració d’interès nacional de la plataforma a Soldeu, però va ser desestimada per l’executiu, que argumenta que tot s’ha fet conforme a la llei. Des del Govern també es va assenyalar que no es descarta mantenir una reunió amb Saetde per intentar reconduir la situació.