Vint nens d'Escaldes viatjaran a l'Illa de la Reunió en un intercanvi cultural i educatiu

Un grup de 20 nens entre 10 i 11 anys d'Escaldes-Engordany viatjaran a finals d'any a l'Illa de la Reunió en el marc de l'agermanament que la parròquia i l'Etang Salé van signar l'any 1991. El saló de plens del Comú s'ha omplert aquest dilluns a la tarda de nens i familiars per presenciar el sorteig, ja que es van enviar 277 cartes i s'han presentat 31 candidats, per tant, s'ha hagut d'elaborar una llista de reserves formada per onze nens. El conseller de Recursos Humans i Cultura, Salomó Benlluch, ha explicat que durant les vacances de Setmana Santa vindrà un grup de nens francesos a Andorra per gaudir de la cultura i la neu.

El Comú d'Escaldes-Engordany oferirà una vegada més l'intercanvi educatiu i cultural en el marc de l'agermanament que la parròquia i l'Etang Salé van signar l'any 1991, perquè una vintena de nens de la parròquia puguin viatjar fins a l'Illa de la Reunió a finals d'any. Aquesta cita es convoca cada dos anys, i en aquesta ocasió està dirigida a nens nascuts entre els anys 2006 i 2007.

El conseller de Recursos Humans i Cultura, Salomó Benlluch, ha explicat que els nens francesos també vindran a Andorra durant quinze dies de les vacances de Setmana Santa per gaudir de la cultura i la neu, i s'allotjaran en un hotel, tot i que el cap de setmana gaudiran amb les famílies.

Finalment onze nens s'han hagut de quedar en llista d'espera, ja que aquest any la convocatòria ha tingut força èxit.