Violència de gènere, corrupció política i la falta de formació en drets, els temes que més preocupen als joves

Coincidint amb la presentació de les bases del projecte de llei dels drets de la infància i l'adolescència, aquest dijous a la tarda s'ha dut a terme un taller amb una trentena d'estudiants de batxillerat, segona ensenyança i Formació Professional dels tres sistemes educatius, conduit per un dels assessors del procés de redacció de la norma, per tal de fer-los partícips i conèixer quines són les seves preocupacions. I després de la trobada, es pot concloure que els temes que més preocupen als joves del Principat són la violència de gènere, la corrupció política i la falta de formació en drets de les persones. En aquest sentit, els joves també reclamen més espais de participació on poder expressar els seus punts de vista. L'exercici que han hagut de fer, en grups reduïts, consistia en escollir un conte tradicional i deconstruir-lo, canviar-lo i modernitzar-lo, vinculant-lo a una qüestió de drets.

El taller s'ha organitzat coincidint amb la presentació de les bases del projecte de llei dels drets de la infància i l'adolescència. En aquest sentit, un dels assessors de l'equip redactor de la norma, Issac Ravetllat, que ha estat l'encarregat de conduir l'activitat, ha explicat que els joves reclamen més espais de participació on poder expressar els seus punts de vista. Ravetllat ha apuntat que dinàmiques de grup com aquesta els beneficien "de moltes maneres", destacant que és una manera de conèixer "realitats d'altres centres educatius, amb nois i noies que no coneixen" i treballar conjuntament. L'expert també ha posat de manifest que el fet que se'ls convidi a participar de l'elaboració de la llei, en un moment tan inicial del projecte, "és important perquè se la facin seva" i se'n sentin partícips.

Precisament sobre aquesta qüestió, Sara Salamanca, estudiant de batxillerat del Lycée Comte de Foix, ha afirmat que, si com es diu, "nosaltres som el futur del país", troba molt bé "que se'ns demani l'opinió", perquè "normalment les lleis i els drets són votats per adults", i en canvi d'aquesta manera "participem realment amb els nostres drets, que són nostres i ens pertanyen". Per altra banda, Marc Font, del mateix curs i escola que la Sara, també ha valorat positivament que se'ls escolti i ha posat sobre la taula una altra preocupació: l'autonomia, apuntant que el alguns casos, a menors de 16 o 17 anys, ja "se'ls podria donar una mica més de llibertat", la qual cosa els hi seria útil en un futur, com a aprenentatge.

A l'inici del taller, la secretària d'Estat d'Afers Socials i Ocupació, Ester Fenoll, s'ha dirigit als alumnes per fer palesa la importància de la seva participació en el projecte de llei dels drets de la infància i l'adolescència. La idea és que, un cop estigui redactat l'esborrany, es faci arribar als centres educatius, per tal que els joves valorin si les idees que han aportat hi són realment reflectides i si se'ls ha tingut en compte.