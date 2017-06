Visita d'escolars al Comú d'Ordino

Aquest matí el Comú d'Ordino ha rebut la visita d’una trentena d’alumnes de l’Escola Francesa d’Ordino, que han conegut el funcionament del consistori. Els infants de 10 anys que cursen CM1 han visitat les dependències del Comú, guiats per la cònsol menor, Gemma Riba.

El recorregut ha començat per l’edifici administratiu, on han saludat al personal dels diferents departaments, han seguit a l’antiga casa comuna i ha acabat a la sala del Consell. Els cònsols han cedit la cadira als infants i han respost les preguntes plantejades, com ara quants empleats té el Comú o quants anys hi serà el cònsol al capdavant del Comú.