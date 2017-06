'Viu l'esport al carrer 2017' presenta novetats en les quotes dels Serradells

Aquest dilluns ha tingut lloc la presentació al Parc Central de la iniciativa 'Viu l'esport al carrer 2017'. El cònsol menor d'Andorra la Vella, Marc Pons, i el cap d'àrea d'Activitats esportives i de lleure, Josep Tudó, han presentat les activitats d'enguany i alguna novetat sobretot centrada en les promocions que oferirà el Centre Esportiu dels Serradells. Una d'aquestes novetats són activitats dirigides i la piscina el mes de juliol i agost. Depenen de si l'usuari és abonat o no del Centre Esportiu Sarradells, hi ha una quota o una altra. Si l'usuari no és abonat, per 90 euros pot anar juliol i agost a les piscines i fer activitats dirigides i, si és abonat, per 66 euros pot fer-ne ús tot l'estiu. A més, Pons ha destacat que, un any més, el vòlei platja és l'activitat que espera més participants, concretament, uns 4.000.

'Viu l'esport al carrer 2017' arriba aquesta temporada d'estiu amb més novetats respecte a l'any passat. Aquest dilluns, el cònsol menor d'Andorra la Vella, Marc Pons, i el cap d'àrea d'Activitats esportives i de lleure, Josep Tudó, han presentat el programa d'enguany al Parc Central. Marc Pons ha explicat que se segueixen conservant moltes activitats d'edicions anteriors com la capoeira i el taitxí a l'aire lliure, la zumba a la plaça de la Rotonda i el piragüisme al Parc Central. A més, el cònsol ha destacat que l'activitat més exitosa sempre és el vòlei platja, amb una participació de 4.000 persones però, tot i això, Pons ha reiterat que l'activitat presenta complicacions perquè depèn de la climatologia.

Tudó ha exposat les novetats d'enguany. Aquest any, 'Viu l'esport al carrer 2017' presenta dues promocions, les activitats dirigides i la piscina, el mes de juliol i agost, amb una quota que depèn de si l'usuari és abonat o no del Centre Esportiu Sarradells. Si no és abonat, per 90 euros pot anar juliol i agost a les piscines dels Serradells i fer activitats dirigides i, si no és abonat, per 66 euros es poden fer servir tot l'estiu. El cap d'àrea també ha destacat una altra novetat que hi ha en aquesta edició, que és el 'futsal'. Segons Tudó, "tots els dimarts muntarem a la pista exterior de l'Estadi Comunal una activitat dirigida amb un monitor de 'futsal' per als nens de sis a tretze anys".

En l'àmbit de vòlei, el director tècnic de la Federació Andorrana de Voleibol, Miki Ripoll, ha explicat que hi ha activitats per qualsevol grup de gent de totes les edats. El vòlei començarà aquest dilluns vinent i els horaris són oberts al públic. Ripoll també ha manifestat que volen fer entrenaments dels grups que estan federats perquè "ja que tenim aquesta instal·lació, n'hem de treure profit i anar pujant el nivell".