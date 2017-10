Xerrada al Pas de la Casa sobre assetjament laboral

El psicòleg i escriptor Omar El Bachiri oferirà una xerrada sobre assetjament laboral adreçada a majors de 18 anys el proper dilluns 23 d'octubre a la biblioteca comunal del Pas de la Casa. La cita és a les 20 hores. El Bachiri tractarà el tema des del punt de vista del 'burn-out' o síndrome de l'empleat cremat, motivat per causes alienes al treballador, explicant les conseqüències que pateix l'empleat amb un superior que no sap fer de líder, que desmotiva el seu treballador fins a patir símptomes com l'estrès, l'angoixa, i en situacions extremes, depressió. De la mateixa manera, El Bachiri explicarà com afrontar-ho.