Alcobé declara com a encausat en el cas de l’exconsellera Meritxell Mateu

La batlle Canòlic Mingorance ha encausat l’exministre d’Administració Pública, Transports i Telecomunicacions, Jordi Alcobé, en el cas de l’exconsellera general de Demòcrates per Andorra Meritxell Mateu, que investiga si l’exparlamentària de DA va actuar com a lobbista de Banca Privada d’Andorra l’anterior legislatura i per tant hauria pogut cometre delictes de corrupció i tràfic d’influències, i en el qual també està encausat l’ex- conseller delegat de BPA, Joan Pau Miquel.

De fet, segons va informar ATV, l’exministre, acompanyat pel seu lletrat, Jean-Michel Rascagneres, va declarar ahir davant la batlle per espai de dues hores. Mingorance va encausar l’exministre arran dels correus electrònics fets públics entre ell i Mateu on es parlava sobre un projecte assegurador que volia iniciar el banc amb la multinacional Allianz.

L’advocat defensor d’Alcobé no considera l’encausament com una acusació, sinó més aviat com una garantia, i està convençut que arran de la declaració la causa contra el seu representat s’arxivarà perquè tots els dubtes hauran quedat esvaïts.

En aquest sentit, Rascagneres va detallar que “el meu client ha explicat exactament com havia anat aquest projecte, que estava portat pel Govern en una comissió interministerial a petició de BPA”, des del principi, el juny del 2011, “fins al seu final cap al 2013, en el moment en què el Govern i el grup parlamentari es van adonar que els requisits que s’havien de complir per tirar endavant aquest projecte no eren assumibles”.

Al marge de l’exministre, la batlle també va prendre declaració a dos excompanys de Mateu a les files taronja. D’una banda, el president del grup parlamentari demòcrata, Ladislau Baró, a qui es va demanar si tenia coneixement de la relació professional que l’exconsellera tenia amb BPA, i de l’altra, a l’exconseller de DA i president de la comissió legislativa de Sanitat la passada legislatura, Xavier Montané, a qui es va preguntar el mateix que a Baró.

Mateu, encausada l’octubre passat arran d’un informe policial que constatava que va cobrar 48.000 euros de BPA per tasques d’assessorament que no havien estat ni declarats ni cotitzats a la CASS, va assistir a la declaració acompanyada de la seva lletrada, Laura Pujal, que es va mostrar també convençuda que la causa s’arxivarà.