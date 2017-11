Aparatós accident sense ferits a l'avinguda Salou

Un turisme i una camioneta descoberta han patit un accident aquest dimarts, cap a dos quarts d'onze del matí, a l'avinguda Salou, a l'alçada de l'Estadi Comunal. Segons han informat fonts policials, el conductor del turisme ha impactat, per darrere, contra la camioneta. En el sinistre no hi ha hagut cap ferit. Amb tot, durant uns minuts s'ha hagut de donar pas alternatiu a la circulació fins que s'ha retirat el vehicle sinistrat de la calçada.