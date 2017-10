Cinc detinguts en dos locals d’oci nocturn per provocar aldarulls

La policia va detenir tres homes i una dona residents de 44, 38, 35 i 24 anys, respectivament, com a suposats autors de delictes contra la llibertat, contra l’honor i contra la funció pública. La policia va ser requerida diumenge passat a les dues de la nit per una “petita baralla”, segons el comunicat de la Policia, en un local d’oci nocturn de la capital. El gerent de l’establiment, acollint-se al dret d’admissió, volia fer fora els implicats, que, un cop van arribar els agents policials i els van identificar, “van tenir una actitud desafiant envers els agents, els van proferir amenaces i injúries i van oposar una forta resistència a ser controlats”, diu el comunicat de la Policia.

A més dissabte, a les cinc de la matinada en un local d’Escaldes-Engordany, un altre home, no resident de 37 anys, va ser detingut com a suposat autor d’un delicte contra la integritat física. Segons la Policia, el client del local va trencar una ampolla de vidre i va tenir una actitud amenaçadora envers les persones que hi havia al seu voltant. La Policia va informar que dos empleats de l’establiment es van fer petites ferides a les mans en voler fer-lo fora.

Aquestes són cinc de les disset detencions que es van fer la setmana passada. Destaca també la d’un jove de 22 anys resident per un delicte contra la salut pública, que va ser controlat a l’interior d’un vehicle on presumptament efectuava una venda de marihuana al conductor, i se’l va trobar en possessió de dues bosses que contenien gairebé 40 grams de marihuana i 166 euros. A banda, al riu Runer un home resident de

29 anys també va ser detingut per introducció de 0,5 grams de cocaïna.

Per altra banda, set persones més van ser detingudes per conduir amb una taxa d’alcohol superior a la permesa. Destaca la detenció d’un resident de 31 anys amb una taxa de 2,23 grams per litre de sang i la d’un resident de 36 anys perquè va tenir un accident i va fugir.

Les altres detencions van ser per delictes contra la seguretat en el tràfic jurídic, en haver lliurat un document fals per obtenir l’autorització de residència i treball, per haver desobeït una ordre d’expulsió administrativa i per conducció amb el permís de conducció suspès.