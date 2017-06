Comissen dos ullals d’elefant que volia vendre un andorrà per internet

Un andorrà ha intentat vendre dos ullals d’elefant a través d’internet, segon va descobrir la guàrdia civil. Agents de l’equip del Seprona (Servei de Protecció de la Naturalesa), de la comandància de Lleida d’aquest cos policial van localitzar un anunci en una pàgina de compravenda d’articles a través d’Internet en el qual s’oferien per a la seva venda dos ullals d’elefant africà (Loxodonta africana) a un preu de 1.500 euros. Després de realitzar-se diverses gestions es va poder esbrinar que l’anunciant era un veí de la Seu d’Urgell. Per aquest motiu, els agents del Seprona es van desplaçar a aquesta localitat a fi de verificar la legalitat d’aquest material. Durant la inspecció es va poder comprovar que el venedor, de nacionalitat andorrana, no disposava de cap tipus de documentació que emparés la tinença legal ni la comercialització d’aquestes peces.

L’Elefant africà (Loxodonta africana), està inclòs en l’annex A del Reglament (UE) 2017/160 que modifica el Reglament (CE) 338/97 del Consell, relatiu a la protecció d’espècies de flora i fauna silvestres mitjançant el control del seu comerç, que regula en la Unió Europea (UE) els requisits establerts en Conveni sobre el Comerç Internacional d’Espècies Amenaçades de Fauna i Flora Silvestre (CITIS) i per a la tinença i comercialització de les seves parts i derivats és necessari un certificat CITIS, expedit per les autoritats duaneres.

Els ullals van ser intervinguts pels agents i posats a la disposició de l’Administrador de la Duana de Farga de Moles, autoritat davant la qual es tramita la denúncia per infracció al Reial decret 1649/98 pel qual es desenvolupa el Títol II de la Llei Orgànica 12/95 de repressió del contraban, relatiu a les infraccions administratives de contraban.