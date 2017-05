Decomís de 2.002 grams de marihuana, el més important fet mai a Andorra

En el marc de la lluita contra el tràfic d’estupefaents, i "continuant amb la prioritat de l’eradicació de drogues destinades a menors d'edat o joves", la Policia judicial ha desmantellat a Andorra la Vella dos importants punts de venda al detall de marihuana, a més d'un pis franc a la vila d'Encamp utilitzat exclusivament com a punt d'emmagatzematge i confecció de les dosis per vendre, segons informa el cos en un comunicat de premsa. En l’operació ‘Paradís’ s’ha procedit a la detenció de tres persones andorranes de 21 i 22 anys i al segrest de 2.002 grams de marihuana, dos bàscules, més de 3.000 euros en bitllets i monedes i altres objectes d'interès.

Segons la policia, es tracta del decomís de marihuana més important fet al Principat d'Andorra. La investigació efectuada ha permès esbrinar que la droga entrava setmanalment al Principat en fardells que oscil·laven entre un i dos quilograms de marihuana. Aquest estupefaent anava directament al pis d'Encamp, propietat d'un dels detinguts i no utilitzat com a habitatge. Allà es repartia la droga en bosses de 5, 10, 25 i 50 grams per la venda al detall. Una vegada repartida la droga, aquesta era venuda directament al domicili d'un dels detinguts, que rebia els clients personalment a casa. Els diners obtinguts d'aquestes vendes eren lliurats al tercer detingut, que residia a l'edifici localitzat just al davant. El fet que ambdós punts de venda es trobessin situats a escassos metres d'un gran centre escolar, comportava que en determinades hores del dia, el flux de joves cap a aquella zona fos constant, fet que va fer sospitar als investigadors, s'afegeix. Un altre fet que va fer centrar les sospites en els detinguts, va ser l’elevat ritme de vida dels detinguts, que ostentaven constantment objectes de valor o roba de marques d’alta gamma, tot i que la seva activitat laboral era pràcticament inexistent.

La marihuana decomissada té un preu de mercat superior als 12.000 euros, tot i que una vegada al carrer, aquest hagués estat molt superior, ja que part de la mateixa era revenuda en minidosis, destinades casi en la seva totalitat al consum per part de joves adolescents i menors d'edat, segons explica la policia. En el marc de l’operació "Paradís", a banda de les tres detencions, s'ha procedit al control i identificació de més implicats que no han estat detinguts. L’operació es manté oberta i la policia remarca que no es descarten noves detencions.