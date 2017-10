Detenen el conductor d'un dels dos cotxes implicats en l'accident mortal a la C-14 a Peramola

Els Mossos d'Esquadra han detingut el conductor d'un dels dos cotxes implicats en un accident mortal aquest diumenge a la C-14 a Peramola (Alt Urgell). Es tracta d'un home, de 39 anys, amb domicili a França i originari de Txèquia, que va ser detingut aquest mateix diumenge per un presumpte delicte d'homicidi per imprudència greu. L'accident es va produir al voltant de tres quarts de set de la tarda al punt quilomètric 147 quan un vehicle va iniciar l'avançament d'una motocicleta en el moment que s'apropava un altre turisme en sentit contrari i aleshores va retornar al carril colpejant la motocicleta per la part posterior. Com a conseqüència d'aquesta topada, la motocicleta va perdre el control i va col·lidir frontalment amb el turisme que circulava en sentit contrari. El motorista, de 40 anys i veí de Montornès del Vallès (Vallès Oriental), va resultar mort i la seva acompanyant va quedar ferida menys greu.

Davant les evidències de l'accident i la declaració de testimonis, els agents de trànsit desplaçats al lloc van detenir el conductor de vehicle com a presumpte autor d'un delicte d'homicidi per imprudència greu. L'arrestat passarà aquest dilluns a disposició judicial davant el jutjat de guàrdia en funcions d'instrucció de Solsona.