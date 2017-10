Detenen un home per amenaçar uns clients i ferir dos empleats d'un local d'oci

La policia va detenir la matinada del dia 30 de setembre, a Escaldes-Engordany, un home no resident de 37 anys, com a presumpte autor d'un delicte contra la integritat física. Els fets, segons explica el cos de seguretat en un comunicat, tenen lloc quan es requereix els serveis del cos d'ordre ja que un client d'un local d'oci hauria trencat una ampolla de vidre i tindria una actitud amenaçadora envers les persones que hi havia al seu voltant. Com a conseqüència d'això, dos empleats del local pateixen ferides a les seves mans en el moment de voler fer-lo fora del local.

Seguint en l'àmbit de la nit, la matinada d'aquest diumenge el cos d'ordre també va detenir a Andorra la Vella tres homes i una dona residents de 44, 38, 35 i 24 anys respectivament, com a presumptes autors dels delictes contra la llibertat, l'honor i la funció pública. Els fets comencen quan es requereixen els serveis de la policia perquè s'havia produït una baralla en un local d'oci de la capital, i el seu gerent, acollint-se al dret d'admissió, volia fer fora a aquestes persones. Quan van arribar els agents, i van identificar al grup de persones, els interessats van tenir una actitud desafiant envers els agents, van proferir amenaces i injúries i van oposar una forta resistència a ser controlats.

La policia, segons ha informat aquest dilluns, ha procedit a la detenció de disset persones durant aquesta darrera setmana (del 25 de setembre al 1 d'octubre de 2017). Les detencions s'han dut a terme pels presumptes delictes contra la salut pública (2), contra la seguretat del trànsit (7) i altres delictes (8).

Pel que fa als delictes contra la salut pública, la policia va detenir a Andorra la Vella un jove de 22 anys resident quan presumptament estava efectuant una venda de marihuana al conductor d'un turisme. En aquest moment, se li troba en la seva possessió dues bosses que contenen marihuana (28,3 grams i 10 grams), i se li troba 166 euros, en bitllets de 5, 10 i 20 euros. A més, el cos d'ordre va detenir a la frontera hispano-andorrana del riu Runer un home no resident de 29 anys, per introducció de 0,5 grams de cocaïna, quan accedia al Principat en un turisme.