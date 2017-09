Detingut per agredir la parella en un restaurant d'Escaldes-Engordany

La policia va detenir dissabte passat a Escaldes-Engordany un home no resident de 43 anys per agredir la parella. Els fets van tenir lloc a mitjanit en un restaurant de la localitat. Així mateix, durant la passada setmana la policia va detenir altres sis persones, una per provar d’entrar al Principat per la frontera del riu Runer en possessió de drogues i les altres cinc per donar positiu d’alcohol o estupefaents al volant.

Un home no resident de 43 anys va ser detingut dissabte passat a mitjanit i acusat de violència en l'àmbit domèstic, per agredir la seva parella en un restaurant d'Escaldes-Engordany. A més, dijous 14, cap a dos quarts de nou del matí, un home no resident de 41 anys va ser detingut a la frontera hispano-andorrana del riu Runer quan volia entrar al país en un turisme particular, per possessió de 0,8 grams de cocaïna, 2,7 grams d'haixix i una cigarreta confeccionada amb haixix.

A més, entre dissabte i diumenge, altres cinc homes d'entre 22 i 34 anys van ser detinguts per donar positiu d'alcohol o d'estupefaents mentre conduïen. Els conductors presentaven taxes entre 0,92 i 1,40 g/l, i en el cas d'aquest darrer, un home no resident de 24 anys, també va donar positiu per estupefaents en un control rutinari.