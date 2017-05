Detingut per conduir ebri i sense permís una furgoneta robada

La policia va detenir dissabte, passades les vuit del matí, un jove resident de 21 anys amb una taxa d’alcohol d’1,40 g/l. El jove conduïa una furgoneta que havia estat robada i no tenia permís de conduir. Va ser a les vuit del matí quan la patrulla va ser requerida per un accident de trànsit amb danys materials. La furgoneta, amb matrícula andorrana, s’havia estavellat contra un fanal al carrer Pobladó d’Andorra la Vella i el conductor va sortir del vehicle i es va fer escàpol. Posteriorment els agents policials el van localitzar i el van detenir. En l’enquesta es va determinar que el jove havia sostret la furgoneta a Santa Coloma i amb anterioritat també havia robat un turisme estacionat, també a Santa Coloma. Les dues sostraccions van ser denunciades pels titulars dels vehicles. A més, el detingut, que no tenia el permís de conduir, va ser sancionat administrativament.

Aquesta és una de les nou detencions que la policia va fer la setmana passada. Destaca també la d’un resident de 50 anys que va ser detingut a la frontera del riu Runer com a suposat autor d’un delicte d’apropiació indeguda. Segons la policia, l’home accedia al país conduint un turisme pel qual tenia una denúncia de l’abril passat per apropiació indeguda arran d’una presumpta transacció de compravenda.

També cal destacar la detenció dels dos membres de dues parelles per presumptes delictes de maltractament en l’àmbit domèstic el dilluns 22 de maig en un domicili d’Escaldes-Engordany. La policia va detenir una dona i un home residents, de 30 i 35 anys, respectivament, per una agressió mútua de la parella. Dijous passat, 25 de maig, una altra dona i home residents, de 26 i 23 anys, respectivament, també van ser detinguts al seu domicili de la Massana per una agressió mútua de la parella. Un jove resident de 29 anys va ser detingut per un delicte de maltractaments en l’àmbit domèstic, per haver agredit presumptament la parella al seu domicili a Escaldes-Engordany.

Per altra banda, la policia investiga un robatori que va tenir lloc la matinada de diumenge en una immobiliària de la plaça Rebés. Els lladres se’n van endur uns 1.000 euros. Els agents van ser requerits ahir, quan els treballadors van arribar a la feina.