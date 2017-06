Detingut un abonat del centre d’AnyósPark per furts continuats

El passat divendres a les 12 del migdia la policia va detenir un home resident de 45 anys, de nacionalitat espanyola, com a presumpte autor de furts continuats en les instal·lacions del centre esportiu d’AnyósPark. El detingut, que era abonat del centre des de feia una temporada, havia furtat als vestidors masculins en els darrers cinc mesos a altres usuaris del centre. Fins al moment de la detenció hi havia formalitzades sis denúncies però s’espera que s’incrementin, ja que des del centre s’ha recomanat que ho denunciïn aquells usuaris que les han patit i que coincidien en l’horari marcat en què accedia el presumpte lladre.

La detenció s’efectua gràcies a una col·laboració conjunta entre la Policia i els socis i l’equip d’AnyósPark, que van planificar com enxampar en flagrant delicte el qui era sospitós. Així es van col·locar 600 euros marcats en una butxaca d’un pantaló que hi havia a una dependència del vestidor, i l’abonat en qüestió va agafar 450 euros per deixar uns quants bitllets i que la víctima no sospités ràpidament. Agents de la policia encoberts l’esperaven i el van detenir al mateix vestidor del centre esportiu, en possessió dels 450 euros. Des del centre i la mateixa policia desconeixen la quantia total sostreta en diferents furts que s’han produït, ja que no tots han estat denunciats.

Aquesta és una de les 16 detencions efectuades per la policia, entre les quals també destaca la d’un no resident de 34 anys, per un presumpte delicte contra la integritat física. Va ser a les 3 del matí del passat dimecres, quan a prop de l’antiga estació d’autobusos d’Andorra la Vella, va agredir amb un pal “de manera gratuïta” i causant-li lesions en un braç, segons la policia, un vigilant de seguretat. El presumpte agressor va ser detingut a les onze del matí.

Una altra detenció que va afectar la integritat física és la produïda el passat dimecres a Sant Julià, per un jove de 20 anys vers la seva mare, en l’àmbit domèstic. I un altre home resident de 23 anys a Andorra la Vella per agredir la seva parella.

La integritat física també es veu amenaçada en una disputa entre germans per un problema econòmic, un resident de 28 anys causa lesions al seu germà i al seu pare, en una discussió, per la qual cosa va ser detingut el passat dissabte a la capital. Per altra banda, un home resident de 29 anys va ser detingut per un delicte contra la salut pública en posseir 0,8 grams de cocaïna el passat divendres a la capital.

Finalment, set persones d’edats compreses entre els 21 i els 45 anys van ser detingudes per superar la taxa d’alcohol permesa mentre conduïen, dos d’ells van patir accidents amb danys materials.

A disposició judicial els detinguts per apunyalament

Ahir van passar a disposició judicial els dos detinguts per l’apunyalament que el divendres de matinada van protagonitzar en una agressió amb arma blanca i amb un bat de beisbol en un domicili d’Encamp. Es tracta de dos homes residents, un de 19 anys com a autor material dels fets, i un de 37, com a encobridor. Segons va informar ahir RTVA, el presumpte agressor es va agafar el dret a no declarar davant la policia. A més, l’ens públic, també va informar que la víctima, andorrà de 32 anys, que havia patit apunyalament a la cara i al tòrax, estava ingressat a l’UCI a l’Hospital Sant Pau de Barcelona.