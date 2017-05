Detingut un conductor ebri que va patir un accident amb una furgoneta furtada

Un conductor ebri (va donar 1,40 grams d'alcohol per litre de sang) i que va patir un accident amb una furgoneta furtada va ser detingut per la policia dissabte passat. Va tenir una topada al carrer Pobladó d'Andorra la Vella i quan els agents van arribar al lloc dels fets havia fugit. Es va poder constatar que no tenia carnet de conduir i que, a més de la furgoneta amb què va patir l'accident, havia furtat un altre vehicle. A banda d'aquesta detenció, cal destacar que altres cinc persones han estat arrestades per maltractaments en l'àmbit domèstic.

La policia va detenir dissabte passat un jove de 21 anys que no només va donar positiu a la prova d’alcoholèmia després d’haver patit un accident, sinó que també circulava sense permís de conduir i, a més, el vehicle que conduïa era furtat. Es dona la circumstància que havia sostret, també, un altre vehicle.

Així, tal com ha informat la policia, els fets van tenir lloc dissabte pels volts de les vuit del matí. La patrulla havia estat requerida per un accident d’una furgoneta amb danys material en haver-se estavellat contra un fanal al carrer Pobladó d’Andorra la Vella. Quan els agents van arribar al lloc dels fets van veure que el conductor havia fugit. Posteriorment va ser localitzat i, en efectuar-se-li la prova d’alcoholèmia, va donar un resultat d’1,40 grams d’alcohol per litre de sang. La investigació van poder comprovar que el jove havia furtat la furgoneta a Santa Coloma i que, abans, també havia sostret un turisme estacionat a Santa Coloma. Els propietaris havien cursat la corresponent denúncia i també es va poder comprovar que l’home conduïa sense tenir permís de conduir. A banda d’aquest jove, altres dues persones van donar un resultat positiu a la prova d’acoholèmia la setmana passada en controls rutinaris.

En total, la policia va detenir la setmana passada nou persones, entre les quals cal destacar cinc detencions per maltractaments en l’àmbit domèstic. Així, dilluns van ser detinguts a Escaldes-Engordany una dona i un home residents, de 30 i 35 anys respectivament, com a presumptes autors d'un delicte de maltractaments en l'àmbit domèstic. La patrulla va haver d’intervenir per una agressió mútua. Ja el dijous i també a Escaldes-Engordany, una dona i un home residents, de 26 i 23 anys respectivament, van ser detinguts com a presumptes autors d'un delicte de maltractaments en l'àmbit domèstic. I ja divendres va ser detingut un resident de 29 anys per haver agredit la seva parella.

A l’últim, dimarts passat la policia va detenir a la frontera hispanoandorrana del riu Runer un resident de 50 anys, com a presumpte autor d'un delicte d'apropiació indeguda. L'home accedia al Principat conduint un turisme, del qual havia estat denunciat per apropiació indeguda, en una presumpta transacció de compravenda.