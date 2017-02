Detingut un home de 38 anys per haver agredit i amenaçat els seus pares

Un home resident de 38 anys va ser detingut divendres a Sant Julià de Lòria com a presumpte autor d'un delicte contra la integritat física i contra la llibertat, ja que arran d'una discussió familiar l'home hauria causat lesions i amenaçat de mort als seus progenitors.

Aquesta és una de les dotze detencions registrades al llarg de la setmana passada i a les quals cal afegir altres tres per delictes contra la salut pública. Així, dilluns de la setmana passada va ser detingut un home no resident de 22 anys, a la frontera del riu Runer, quan entrava al país amb 0,3 grams d'èxtasi (MDMA). Ja dijous, a Canillo, un temporer de 27 anys va ser controlat amb 3,5 grams d'èxtasi. I amb el mateix producte estupefaent, però en aquest cas 0,7 grams, va ser detingut el divendres un temporer de 33 anys, també a Canillo.

Altres detencions de les quals ha informat la Policia és la d'un home no resident de 34 anys al Pas de la Casa, com a presumpte autor d'un delicte contra l'Administració de Justícia. L'home hauria incomplert una ordenança penal del 7 de març del 2015, per un delicte major de creació de document inveraç, arran de la qual se li va imposar la pena de sis mesos de presó, que va ésser substituïda per una d'expulsió de 5 anys. Altres dos detencions van tenir lloc divendres i van ser la d'una dona resident de 41 anys, com a presumpta autora dels delictes contra la funció pública, contra la llibertat i contra l'honor. La dona havia tingut un incident amb una altra dona a l'interior d'un local d'oci d'Escaldes-Engordany; ja a l'exterior i en presència dels agents interventors, va amenaçar de mort a l'altra persona, i al voler-la controlar es va resistir i va injuriar "greument" un dels policies. I, a Sant Julià de Lòria, va ser detinguda una dona resident de 29 anys com a presumpta autora d'un delicte contra l'Administració de Justícia, per haver incomplert una pena de suspensió del permís de conduir.

Altres cinc persones van ser detingudes per delictes contra la seguretat del trànsit. Així, dimecres, un resident de 30 anys, va ser detingut amb una taxa d'1,26 g/l, en ser controlat en una parada rutinària. Ja dissabte hi va haver altres dos arrestos, el d'un resident de 26 anys, amb una taxa d'1,28 g/l, a més, aquesta persona tenia el carnet de conduir suspès, i havia comès una infracció al Codi de la Circulació. El mateix dia, va ser detingut un resident de 26 anys, amb una taxa d'1,07 g/l, després d'un accident de danys materials. Les altres dos detencions van ser diumenge, la d'una resident de 50 anys, amb una taxa de 2,52, i un resident temporal de 29 anys, amb una taxa de 0,96 g/l. En els dos casos, l'arrest va ser després d'un accident amb danys materials.