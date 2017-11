Detingut un home per propinar un cop de puny a la cara a un jove

Un home resident de 42 anys va ser detingut aquest diumenge per haver propinat un cop de puny a la cara a un jove de 20 anys, també resident. El jove va patir una lesió sagnant al pòmul i el cop li va trencar les ulleres. La detenció es va produir quan l'endemà dels fets, tots dos homes es van presentar al despatx central de la policia. La policia informa també que durant la setmana passada es van produir altres set detencions, sis de les quals per conduir sota els efectes de l'alcohol i una per incomplir una ordre d'expulsió governativa.

La policia va detenir aquest diumenge al migdia a Escaldes-Engordany un home resident de 42 anys per haver propinat un cop de puny a la cara a un jove de 20 anys, també resident. Tots dos homes es van presentar al despatx central del Cos de Policia per explicar els fets, que es van produir la nit anterior en una discussió. Arran del cop de puny, el jove va patir una lesió sagnant al pòmul i se li van trencar les ulleres.

La policia informa que durant la setmana passada es van produir altres set detencions. Una va ser per un delicte contra la funció pública quan divendres, es va comprovar que un home no resident de 53 anys havia desobeït una ordre d’expulsió governativa. Les altres sis detencions van ser per delictes contra la seguretat del trànsit, quatre de les quals van tenir lloc el dia de Tots Sants. Les sis persones detingudes presentaven taxes d’alcoholèmia de més de 0,99 g/l i destaca el cas d'una dona de 36 anys, que va presentar una taxa de 3,15 g/l i que a més havia comès una infracció de trànsit. Dos es van veure involucrats en accidents de trànsit amb danys materials i un altre, a més, es trobava en possessió de 0,9 grams de cocaïna.