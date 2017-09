Diversos ferits per inhalació de fum a l’incendi de l’edifici de l’Hotel Eureka

A les sis del matí d’aquest dilluns els Bombers rebien l’alerta d’un incendi a l’edifici de l’Hotel Eureka, a l’avinguda Carlemany d’Escaldes-Engordany. L’edifici ha estat totalment evacuat, i a més dels danys materials per haver afectat tota la quarta planta, han hagut diversos ferits per intoxicació o inhalació del fum, alguns han estat atesos pels serveis mèdics al lloc dels fets i d’altres com un dels bombers han estat traslladats a l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell. També s’ha lamentat la mort d’un gos que es trobava en la mateixa quarta planta on s’ha originat el foc.

Tres dotacions de bombers d’Andorra la Vella, una de la Massana més el vehicle de comandament d’extinció d’incendis, el servei de circulació, policia i SUM s’han desplaçat a aquest edifici i han procedit a l’evacuació total. Es tracta d’un edifici que té una part d’habitatges i una altra que és la de l’Hotel Eureka. El foc s’ha originat en el menjador d’un pis de la quarta planta en la part dels habitatges. “La quarta planta ha quedat totalment afectada, bé perquè s’ha cremat o bé pel fum”, ha explicat Joan Botellé, cap de guàrdia dels bombers. Ara per ara, es desconeix l'origen que ha provocat el foc, segons ha assegurat Botellé.

Minuts abans de les 7 del matí l’incendi ha quedat controlat, tot i que al lloc dels fets encara es troben responsables del cos de bombers .