Dos joves i un menor, enxampats robant en un hotel tancat d’Encamp

La policia va detenir divendres passat, a les 17.35 hores, dos residents de 18 anys com a suposats autors d’un delicte de furt amb força a l’hotel Encamp, situat a l’avinguda Joan Martí de la parròquia encampadana. Els dos joves i un menor de 15 anys havien accedit a l’interior de l’establiment, tancat en temporada d’estiu, forçant la finestra del balcó d’una habitació. Segons fonts policials, havien decidit “fer la festa a l’interior de l’hotel”. Arran de l’avís d’un veí, la policia els va enxampar quan havien accedit al magatzem de l’hotel i havien agafat diverses ampolles d’alcohol i refrescos després d’haver regirat el despatx de recepció. Els dos joves van ser detinguts i el de 15 anys, en ser menor, no.

Aquestes són dues de les vuit detencions fetes per la policia la setmana passada. Destaca també la d’un resident de 21 anys per possessió de sis embolcalls que contenien 4,7 grams de cocaïna, després de ser controlat en una parada rutinària de circulació diumenge passat a les 00.05 hores. El dia abans també es va detenir un no resident de 37 anys a la frontera hispano-andorrana del riu Runer quan volia accedir al Principat en un turisme particular i amb 0,7 grams de cocaïna.

Per altra banda, dos homes residents de 60 i 40 anys van ser detinguts després d’una discussió per un accident de circulació que va derivar en agressions amb una barra de ferro a la via pública, a Sant Julià de Lòria. La resta de detinguts són un resident de 20 anys que conduïa amb una taxa d’alcohol superior a la permesa i un no resident de 49 anys per desobeir una ordre d’expulsió.