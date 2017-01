Els pares de la Nadia declaren que les fotografies investigades són imatges familiars "normals", segons l'advocat

Els pares de la Nadia han declarat que les fotografies que els Mossos d'Esquadra van trobar en un llapis de memòria de Fernando Blanco estan fetes en el marc d'un àmbit familiar, personal i natural i amb l'objectiu de fer seguiment de la pell la nena. Ho ha explicat l'advocat de la parella Alberto Martín, a la sortida del jutjat. Les imatges, ha explicat l'advocat, són una vintena i estan fetes entre el 2008 i el 2011, tot i que ha rebutjat comentar qui sortia i com. Segons la seva opinió, les fotografies no són pornogràfiques tot i que ha reconegut que es tracta de qüestions de caràcter subjectiu. Hi ha fotografies que per una persona poden ser normals i a una altra li poden semblar pornogràfiques, ha dit. És una nena que li agrada jugar, fer tonteries, pallassades i posa, com tots els nens, ha conclòs.

L'advocat Alberto Martín ha explicat que abans de les declaracions ha visionat les fotografies i que no hi ha cap vídeo i que els pares han assegurat que mai han fet cap acte en perjudici de la menor. No hi ha res que tingui un criteri pornogràfic ni sexual ni d'explotació i no s'ha sol·licitat cap mesura cautelar perquè no hi ha cap motiu per fer-ho, ha concretat el lletrat.

També ha explicat que tots dos han respost totes les preguntes i que a les declaracions ha estat present l'advocat de la Generalitat, que s'ha personat com acusació particular, tal com va avançar l'ACN. De moment, la situació dels pares de la menor segueix sent la mateixa. Se'ls hi ha retirat la custòdia, la mare la pot visitar els caps de setmana i el pare segueix a la presó de manera provisional.

Pel que fa a la possibilitat de separar les defenses, Martín ha explicat que valoraran aquesta possibilitats però que de moment segueix representant tots dos.