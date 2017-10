Empresonat un home de 36 anys per abusar sexualment d’un menor

La policia va detenir el passat dimarts, 24 d’octubre, a Soldeu un home resident de 36 anys, com a presumpte autor d’un delicte contra la llibertat sexual, per haver realitzat actes sexuals sense consentiment tal com apel·la l’article 147 del Codi Penal. Andorra Televisió va confirmar que la víctima era un menor. I segons la llei, i segons com s’hagi produït aquest acte sexual sense consentiment, la pena de presó pot ser des de tres mesos fins a quinze anys. L’home va ingressar a la presó.

La detenció es va efectuar a les 12.44 hores del passat dimarts segons la nota de la policia. Aquesta, però, va ser una de les sis persones que es van detenir durant tota la passada setmana. L’altra destacada per la gravetat dels fets és la d’un jove resident de 21 anys que va agredir de gravetat un altre resident de 18 anys dissabte de matinada cap a les 6.30 hores. Segons la policia, el delicte pel qual se’l va detenir és el de contra la integritat física en identificar-lo com el presumpte agressor. Els fets van tenir lloc a l’exterior d’un local d’oci a l’avinguda Salou de la capital, en una baralla on el jove de 18 anys va resultar ferit de gravetat.

Per altra banda, el passat diumenge a les 5.55 hores de la matinada, la policia va detenir un home no resident de 32 anys com a presumpte autor d’un delicte de danys. Va ser en aquestes hores de la matinada quan una patrulla de la policia va ser requerida a un carrer d’Andorra la Vella perquè l’individu hauria empès una motocicleta estacionada, i hauria provocat un efecte dominó, segons diu el comunicat de la policia, i va fer caure cinc motocicletes més. Seguidament en accedir a un immoble pròxim al lloc dels fets hauria trencat la porta d’entrada d’un cop de peu. A la mateixa nota policial s’informa que la reparació de la porta pot tenir un cost aproximat de 1.000 euros, segons indicaria la suposada denúncia dels afectats. Les altres tres persones detingudes durant la passada setmana va ser per delictes contra la seguretat del trànsit, en conduir amb una taxa d’alcohol superior a la permesa. Es tracta de tres homes residents, un temporer de 31 anys, un de 55 anys i un altre de 37 anys. Aquest darrer va provocar ferits a Sant Julià.