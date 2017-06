Insulta i amenaça els policies després de ser detingut amb una taxa d'alcohol de 2,37 g/l

La policia va detenir el passat dimarts, 20 de juny, cap a dos quarts de set de la tarda, un home resident de 48 anys amb una taxa d'alcohol de 2,37 g/l. L'home va patir un accident amb danys materials amb la seva motocicleta i un cop al despatx central, mentre se li comunicava la seva detenció, va proferir amenaces i injúries contra els funcionaris policials. Aquesta va ser una de les sis detencions per delictes contra la seguretat del trànsit que la policia va efectuar durant la setmana del 19 al 25 de juny. A més es van produir altres dues detencions de dos homes residents per pressumptes delictes contra la salut pública, una per intentar accedir al Principat en possessió de cocaïna i l'altre per trobar-se en possessió d'èxtasi.

Així, dijous, un home resident de 31 anys, amb una taxa de 0,96g/l., va ser controlat per cometre una infracció al codi de la circulació i divendres un home no resident de 27 anys va presentar una taxa d'1,02 g/l després de cometre una infracció. Altres dues persones van ser detingudes dissabte: un home no resident de 25 anys (1,51 g/l) per cometre una infracció i un resident de 57 anys (2,39 g/l) en un control rutinari. Finalment, diumenge, un resident de 22 anys va infringir el codi de circulació i va registrar una taxa d'alcoholemia d'1,36 g/l.

La policia informa també que dimarts passat cap a un quart de nou del vespre, a la frontera hispanoandorrana del riu Runer, a un resident de 35 anys, que accedia al Principat amb un turisme particular, se li va trobar un embolcall amb 42 grams de cocaïna. Posteriorment, en el registre en el seu domicili, es van confiscar 20 grams de marihuana. Finalment, dimecres a mitjanit, a Andorra la Vella, un home resident de 22 anys va ser detingut amb possessió de 0,6 grams d'èxtasi.