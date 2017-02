La guàrdia civil comissa 576 còmics francesos valorats en 7.665 euros

La guàrdia civil va intervenir gènere de contraban valorat en més de 21.615 euros. En una inspecció fiscal dimecres passat al terme municipal de Torà a un vehicle de la marca Mazda amb matrícula francesa que conduïa un home francès de 73 anys, els agents van trobar 576 unitats de llibres de còmics d’escriptura francesa per valor de 7.665 euros. El conductor del vehicle, de 73 anys, pretenia portar el gènere, que portava en 14 caixes dins del maleter del vehicle i ocultes sota una manta. L’infractor va declarar que havia adquirit els còmics en una llibreria d’Escaldes-Engordany i que tenien com a destinacio una llibreria d’Eivissa, tractant-se, per tant, d’una expedició comercial no declarada. La franquícia per a aquest tipus de productes és de fins a 900 euros per persona i dia. D’altra banda, divendres passat la guàrdia civil va controlar a la carretera N-260 a l’altura de Bellver de Cerdanya un vehicle de la marca Mitsubishi amb matrícula anglesa i que conduïa un ciutadà d’origen armeni. En obrir el maleter els agents van trobar unes caixes en les quals hi havia 3.060 paquets de tabac d’origen extracomunitari de diferents marques, valorat en 13.950 euros. El vehicle i el tabac van quedar a disposició de l’administrador de la duana de la Farga de Moles (Valls de Valira).