La policia deté dos homes per endur-se prop de 500 euros de tres parquímetres

Dos homes no residents de 30 anys han passat aquest dilluns a disposició judicial després que aquest dissabte la policia els detingués en un aparcament d'Escaldes-Engordany com a presumptes autors del robatori de 486,30 euros en xavalla que haurien sostret de tres parquímetres comunals de la parròquia després d'haver-los manipulat amb les eines necessàries. Quant als delictes contra el patrimoni, la policia també ha detingut un home resident de 27 anys com a presumpte autor d'un delicte contra el patrimoni. L'interessat era objecte d'una ordre de recerca judicial amb detenció per un furt amb força en un establiment de restauració de la parròquia d'Andorra la Vella, que havia estat denunciat el 7 de novembre del 2014.

Pel que fa als delictes contra la salut publica, el cos d'ordre va detenir una dona no resident de 37 anys per estar en possessió d'1,1 grams de cocaïna i de 0,6 grams de marihuana. A la frontera hispanoandorrana del riu Runer, la policia va detenir un resident de 37 anys que accedeix al Principat amb un turisme particular. En un control rutinari, s'efectua una recerca amb l'ajut d'un gos ensinistrat en la detecció d'estupefaents, que marca de forma insistent la zona del maleter, lloc on es troben un centenar de pots d'esprais de pintura, i en un d'ells hi ha en el seu interior 2,1 grams de cocaïna i 2 grams d'haixix. Per últim, els agents de policia van detenir a Andorra la Vella una dona i un home residents de 27 anys després de ser controlats 'in fraganti consumin cocaïna i, a més, es troba en possessió de l'home un petit embolcall de 0,5 grams de cocaïna.

Durant la setmana del 15 al 21 de maig, la policia ha procedit a la detenció d'onze persones, en quatre ocasions per delictes contra la salut pública, en tres contra el patrimoni i en quatre contra la seguretat col·lectiva.