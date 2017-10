La policia deté quatre persones per baralles en l'àmbit familiar

La policia va detenir quatre persones la passada setmana per protagonitzar baralles en l'àmbit de la família. Així, la policia informa que la matinada de diumenge a Encamp, un home i una dona -germans residents de 35 i 41 anys-, van protagonitzar una disputa que va acabar amb lesions de tots dos. A més, la dona, en el moment de la seva detenció, va mostrar una actitud desafiant envers els agents que van intervenir i sense fer cas a les seves indicacions.

Així mateix, dissabte a la tarda, a Ordino, un jove resident de 20 anys va ser detingut com a presumpte autor d'un delicte contra la integritat física en l'àmbit familiar, ja que va causar lesions al seu germà menor en una baralla. Finalment, diumenge, a Escaldes-Engordany, un home resident de 23 anys també va ser controlat després d'una disputa familiar. Cal dir que el mateix dia, la parella del detingut es va personar al despatx de la policia per denunciar que el passat 14 d’octubre havia estat agredida al domicili per la persona detinguda.

A més d’aquestes quatre detencions, la policia també va controlar tres persones més per delictes contra la funció pública. El passat 16 d’octubre, a Escaldes-Engordany, un home resident de 45 anys es trobava en estat d'embriaguesa caminant pel mig del carrer, on posava en perill la seva integritat i la dels conductors. A més, des del primer moment, l’home va mostrar un tracte injuriós envers els agents. A Sant Julià de Lòria i a Encamp van ser detinguts un home no resident de 29 anys i un resident de 26, per no fer cas a la suspensió del permís de conduir.

Finalment, durant la passada setmana, altres vuit persones van ser detingudes per conduir sota els efectes de l’alcohol. En destaca la d’un un home resident de 20 anys, amb una taxa d'1,63 g/l., després de patir un accident amb ferits i de la detenció del qual ja en va informar dissabte la policia.