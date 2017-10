La policia deté un home per agressió en una discussió de trànsit

Un home resident de 47 anys va ser detingut la tarda del passat dijous per agredir un altre conductor després d'una discussió de trànsit. Els fets es van produir a la Massana i, posteriorment, l'home es va presentar al despatx de la policia a Escaldes-Engordany per explicar la seva versió dels fets, però va acabar detingut. D'altra banda, durant la passada setmana altres set persones van ser detingudes per tràfic o possessió de drogues, sis més per donar positiu en controls d'alcoholemia i un altre home per dur el permís de conduir suspès.

La policia va detenir un home resident de 47 anys la tarda del dijous 5 d'octubre per una presumpta agressió, després que els agents fossin requerits a la Massana per una discussió de trànsit. Després dels fets, l’home es va presentar al despatx de la policia per exposar la seva versió i va acabar detingut.

D’altra banda, dimecres, a Sant Julià de Lòria, un home resident de 33 anys va ser detingut com a presumpte autor d'un delicte contra la funció pública, ja que tenia una suspensió del permís de conduir. A més, la policia va detenir altres sis persones per donar positiu en controls d’alcoholemia i destaca la detenció d’un home resident de 28 anys que, en una parada rutinària, va donar una taxa de 2,34 g/l. La resta dels detinguts presentaven taxes d’entre 1,23 i 1,82 g/l.

Així mateix, altres set persones van ser detingudes per tràfic o possessió de drogues durant la passada setmana. Cal recordar que quatre detencions es van produir en el marc del l’operació Roca, on es van confiscar petites quantitats de marihuana, bolets al·lucinògens secs i en cultiu, una bàscula, diners i altres estris per la manipulació i posterior venda al detall de marihuana. A més, el dissabte es van produir altres tres detencions: un home resident de 20 anys, per possessió de 0,3 grams de cocaïna, arran d'un control rutinari a Andorra la Vella, i, a la frontera hispanoandorrana del riu Runer, dos homes no residents de 24 i 26 anys van ser controlats quan duien 1,6 grams de cocaïna i 6 grams d'haixix i intentaven accedir al Principat en un turisme.