La Policia deté un home de 45 anys per agredir el seu fill menor d'edat

la Policia va detenir dimarts de la setmana passada un home resident de 45 anys com a presumpte autor d'una agressió al seu fill, menor d'edat, al seu domicili familiar, a Encamp. Aquesta és una de les deu detencions registrades la setmana passada i a les quals cal afegir la d'un home no resident de 22 anys com a presumpte autor d'un delicte contra la llibertat sexual i també un home no resident de 33 anys que era objecte d’una ordre de recerca judicial per un presumpte delicte major de tràfic de mercaderies sensibles, en el marc de l’operació ‘Llobarro’, que va suposar la detenció de dues persones el mes de desembre per contraban de mercaderies sensibles i blanqueig de capitals, també al Pas de la Casa.

La Policia va detenir dimarts de la setmana passada un home resident de 45 anys com a presumpte autor d’una agressió física al seu fill, menor d’edat. Els fets van tenir lloc pels volts de les nou de la nit al domicili familiar, ubicat a Encamp.

En el marc de les detencions efectuades per la Policia al llarg de la setmana passada cal afegir, també, la d’un home no resident de 22 anys com a presumpte autor d’un delicte contra la llibertat sexual de la qual no han transcendit més dades, únicament que els fets van ser dimarts al Pas de la Casa cap a dos quarts de dos del migdia. També al Pas de la Casa, en aquest cas a la frontera del Baladrà, va ser controlat dissabte un home no resident de 33 anys que era objecte d’una ordre de recerca judicial per un presumpte delicte major de tràfic de mercaderies sensibles, en el marc de l’operació ‘Llobarro’. Cal recordar que aquesta operació s’ha dut a terme en col·laboració amb les autoritats franceses ja que s’investigaven activitats de contraban de tabac a França i delictes relacionats amb el blanqueig de capitals i que al mes de desembre ja es van efectuar al país dues detencions al Pas de la Casa.

En total, hi va haver deu detencions al llarg de la setmana passada a les quals cal afegir, a banda de les esmentades, la d’una dona resident de 22 anys per infringir la privació judicial del permís de conduir i la d'un resident de 40 anys a instàncies de la Fiscalia i en compliment d’una demanda d’extradició adreçada per via diplomàtica i formulada per Albània, per un delicte contra el tràfic jurídic.

Altres dues persones van ser detingudes en possessió de “minses” quantitats de cocaïna en el marc de controls rutinaris. I altres tres, per delictes contra la seguretat col·lectiva. Dos per haver superat els nivells d’alcohol i un altre, per refusar sotmetre’s a la prova de control de tòxics i alcoholèmia, a més d’injúries als agents. La intervenció policial va tenir lloc arran d’un accident.