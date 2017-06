La policia posa en marxa aquest divendres una nova campanya de controls d'alcoholèmia

La policia posa en marxa entre el 30 de juny i el 7 d'agost una nova campanya de controls d'alcoholèmia. Des del cos de l'ordre posen en relleu que aquesta acció té per objectiu disminuir els accidents de trànsit provocats pel consum d’alcohol i que, si es fa pública, és precisament per incidir en l'aspecte dissuasiu. Se sancionarà per via administrativa els conductors professionals que donin més de 0,2 g/l i els no professionals que superin el 0,5, i per via penal els professionals que donin més de 0,5 i els no professinals que superin els 0,8.

La policia posarà en marxa el 30 de juny vinent, aquest divendres, una nova campanya de controls d’alcoholèmia, que s’allargarà fins al 7 d’agost. Tal com posen en relleu, aquesta acció va encaminada a disminuir els accidents de trànsit provocats pel consum d’alcohol i afegeixen que precisament per aquest motiu s’anuncia, amb la voluntat que tingui un efecte dissuasiu, ja que el que es pretén és “evitar les conductes de risc que posen en perill els usuaris de la xarxa viària i augmentar la seguretat”.

Des del cos de l’ordre recorden que en aplicació de l’article 124 del Codi de la Circulació se sancionarà per via administrativa els conductors professionals que donin més de 0,2 grams d’alcohol per litre de sang (g/l) i a partir de 0,5 grams per a la resta de conductors. Pel que respecta a la responsabilitat penal, posen en relleu que el vigent Codi Penal (article 268) fixa les taxes d'alcoholèmia en un grau superior a 0,5 g/l per als conductors professionals i una taxa superior a 0,8 g/l per als no professionals, perquè el positiu sigui considerat delicte.

Remarquen que, per via administrativa, es pot suspendre el permís de conduir per una durada màxima d'un mes, juntament amb una sanció imposada per la policia de 150,25 euros i que es procedirà a detenir els conductors que superin les taxes abans esmentades fixades al Codi Penal, a més dels que refusin fer-se la prova d’alcoholèmia.

Per via penal, els conductors professionals s’enfronten a una pena de presó de fins a dos anys i la privació del permís de conduir de fins a quatre anys, i es recorda que el tribunal pot imposar, a més, la pena d'inhabilitació per a exercici de l'ofici o el càrrec fins a quatre anys. I per als conductors no professionals, la pena de presó pot arribar fins a un any o arrest, i privació del permís de conduir fins a tres anys. El refús de sotmetre's a la prova de control d'alcoholèmia, pot suposar una pena de privació del permís de conduir de fins a tres anys, i fins a quatre anys per als conductors professionals.