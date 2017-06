L’agressor de les tisores passa a disposició judicial per declarar

Ahir a la tarda va passar a disposició judicial l’home que dimecres va agredir-ne un altre amb unes tisores en una benzinera a Santa Coloma, després d’una discussió i una baralla acalorada entre tots dos. El ferit, que va ingressar a l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell, va ser donat d’alta el mateix dimecres en curar-li les ferides provocades per les punxades de les tisores. Els dos implicats són andorrans, l’agressor té 38 anys i la víctima en té 36. La policia té com a prova la meitat de les tisores que va utilitzar l’agressor per ferir la víctima. Els fets van ocórrer poc abans de les set de la tarda. La patrulla policial va ser requerida cap aquesta hora i va poder detenir l’agressor. Després de les declaracions a les dependències policials, ahir a primera hora de la tarda va passar a disposició judicial per prestar declaració davant la batlle i ho continuava fent al tancament d’aquesta edició.

També va ser posat a disposició judicial el resident de 32 anys que dijous, quan faltaven 10 minuts per a les dues de la matinada, va ser detingut a l’avinguda Francesc Cairat de Sant Julià de Lòria perquè conduïa amb una taxa d’alcohol que quadruplicava la permesa. L’home, que conduïa un turisme Audi A4 amb matrícula andorrana, va perdre el control del cotxe i va topar amb un fanal i amb un arbre, va causar danys a dos vehicles estacionats i va resultar ferit. Practicat el pertinent control d’alcoholèmia, el conductor va donar un resultat positiu de 2,68 g/l, motiu pel qual va ser detingut en ser donat d’alta de l’hospital. A més de conduir amb una taxa d’alcohol superior a la permesa també va haver de declarar per un presumpte delicte contra l’administració de justícia per haver trencat una ordenança penal de suspensió del permís de conduir per una anterior conducció sota els efectes de les begudes alcohòliques.