Localitzat part del botí de les joies furtades a la joieria Art d'Or el 2014

La policia va localitzar aquest dimarts a la tarda en una zona boscosa de la Comella part del botí de joies que el 8 de novembre del 2014 van ser sostretes de la joieria Art d’Or situada a l’avinguda Meritxell. Així, tal com informa la policia, les joies estaven amagades al costat d’un camí de muntanya, per on haurien fugit, el dia dels fets, els autors del robatori.

Des de la policia posen en relleu que un cop es va iniciar la investigació sobre el robatori es va establir la zona en què podrien estar les joies i des de llavors s’han fet diverses recerques que han donat com a resultat, aquest dimarts, la troballa esmentada. Aquestes cerques, tal com detallen des de la policia, s'han anat efectuant “amb més o menys intensitat” en funció del diferents aspectes com ara la meteorologia. Un cop trobades les joies els agents van fer les pertinents comprovacions i van poder determinar que, en efecte, es tractava de part del botí sostret el 8 de novembre del 2014 a l’Art d’Or.

Cal recordar que aquell dia de novembre del 2014, cap a dos quarts d’una del migdia, dos homes van entrar a la joieria i mentre un d’ells amenaçava els treballadors amb una arma curta de foc l’altre va forçar les vitrines i va agafar diverses joies. Durant aquesta actuació, es va tallar en una mà. Un cop la policia va rebre l’avís es va iniciar el dispositiu gàbia amb controls en diferents punts del país i el reforç a les fronteres. Les primeres investigacions van permetre trobar en una urbanització de la Comella el que hauria estat el vehicle utilitzat pels autors, que havia estat forçat (havia estat sostret a la Seu d’Urgell) i en el qual es van trobar restes de sang. Dos dies després dels fets un veí de Juberri va alertar la policia i en un bosc pròxim a la frontera hispanoandorrana van ser localitzats dos homes de nacionalitat sèrbia de 30 i 35 anys. Aquestes dues persones, juntament amb altres dues més, van ser jutjades el 2016 i els dos autors del robatori van ser condemnats pel Tribunal de Corts a quatre anys i mig de presó.