S'incendia un garatge de l'avinguda Verge de Canòlich de Sant Julià

Els bombers treballen per extingir un incendi que s'ha originat a l'interior d'un garatge (box) situat just al costat de l'entrada de l'aparcament comunal Camp de Perot de Sant Julià de Lòria. Els fets han passat a l'avinguda Verge de Canòlich, just al costat d'una escola bressol. Segons les primeres informacions, l'incendi l'hauria originat un cotxe que es trobava a l'interior i que ha començat a cremar per causes que es desconeixen. Els bombers han rebut l'avís pocs minuts després de les 6 de la tarda, i per facilitar les tasques d'extinció, s'ha tallat el carrer i s'ha acordonat la vorera.

(Seguirà ampliació)