Tornen a casa els primers veïns de l’edifici incendiat dilluns passat

Veïns dels tres primers pisos de l’edifici afectat per l’incendi de dilluns passat a l’avinguda Carlemany van poder tornar ahir a la tarda a casa després que el departament d’Indústria els autoritzés el retorn en rebre les primeres certificacions dels inspectors i operaris que avaluen l’estat de l’immoble. Es tracta de les plantes menys afectades, ja que la quarta, on es va originar l’incendi, i la cinquena, on van arribar les flames, encara trigaran uns dies a ser rehabilitades. El restaurant situat als baixos de l’immoble també va rebre l’autorització ahir per poder obrir les portes.

La policia continua la investigació per determinar quines van ser les causes del foc que va cremar la quarta planta i va provocar la mort d’un gos i quatre ferits lleus per intoxicació de fum, que van ser donats d’alta dilluns.