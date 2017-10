Tres detinguts a Puigcerdà amb haixix valorat en 12.500 euros

Els mossos d’esquadra van detenir dilluns tres homes, de nacionalitat espanyola i d’edats compreses entre els 29 i els 36 anys, com a presumptes autors d’un delicte contra la salut pública. Els fets van tenir lloc durant un control preventiu que aquest cos policial havia muntat al camí de la Vinyola, al terme municipal de Puigcerdà.

Cap a les 11.30 hores, la policia va detectar un vehicle que, en adonar-se de la seva presència, va agafar un altre camí amb la clara intenció d’evitar el control. Aleshores, els mossos van iniciar una persecució per tal d’aturar el vehicle escàpol, durant la qual els agents van observar que els ocupants llençaven per la finestra sis paquets en diferents zones amb vegetació.

Finalment, la policia va aconseguir aturar el vehicle i detenir els tres ocupants, dos veïns de Màlaga i un de Còrdova, segons va informar el mateix cos en un comunicat. Els agents van comprovar que els paquets que havien llençat durant la fugida contenien 1,5 quilos d’haixix. A més, a un dels detinguts també li van trobar amagats entre la roba tres paquets amb 322 grams de la mateixa droga. En total, la policia catalana va comissar 1.825 grams d’haixix, valorats en 12.500 euros.

Estava previst que els detinguts passessin ahir mateix a disposició judicial davant del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Puigcerdà.