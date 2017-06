Un home de 34 anys expulsat del país agredeix l’exparella

Dimarts passat un home de 34 anys no resident va ser detingut com a suposat autor d’un delicte contra la integritat física en l’àmbit domèstic, contra la intimitat i la inviolabilitat de domicili, contra la funció pública i contra la seguretat col·lectiva. La seva exparella va avisar la policia, cap a les sis de la tarda, que havia estat víctima d’una agressió de l’home, que tenia una prohibició judicial d’entrar en contacte amb la dona. La dona va tornar a trucar a la policia una hora més tard de l’agressió, perquè l’home havia entrat altre cop al seu domicili. Segons asseguren des de la policia, l’home li va robar les claus de casa i va tornar, sense consentiment de la víctima.

El detingut té una ordre d’expulsió del Principat i en el moment de la detenció, cap a les 19.22 hores, “se li va trobar una navalla amb una fulla de vuit centímetres, que hauria tingut la intenció de treure d’una butxaca del pantaló en el moment de ser controlat pels agents interventors”, diu el comunicat de la policia.

Droga a menors

Aquesta és una de les quinze detencions que va fer la policia la setmana passada. Destaca també la detenció de dos joves residents de 18 anys per haver ofert una cigarreta de marihuana a menors. Les dues detencions van tenir lloc a la parròquia d’Escaldes-Engordany. La primera va ser dimecres passat a les 16.18 hores, quan la policia va controlar un jove de

18 anys que estava consumint una cigarreta de marihuana, que hauria ofert a dos menors que eren amb ell en el moment del control. Segons asseguren des de la policia, el consum de droga per part d’adults se salda amb una contravenció penal, però quan aquesta droga és susceptible de ser cedida a menors aleshores es procedeix a la detenció per un presumpte delicte contra la salut pública.

En aquest cas, a més, l’endemà, minuts abans de les set de la tarda, es va detenir un altre resident de 18 anys que “presumptament hauria venut el producte estupefaent al primer detingut”, segons la policia.

El jove de 18 anys que va ser controlat consumint una cigarreta de marihuana i que presumptament l’havia cedit a dos menors va ser detingut diumenge passat a les onze de la nit i a més se’l va trobar en possessió

d’1,7 grams de marihuana.

Des de la policia manifesten que erradicar el consum i la venda de droga és un dels seus objectius principals, i per això reforcen la vigilància amb patrulles uniformades i d’altres que es diuen de flagrant delicte o no uniformades.

Així mateix, hi ha set homes detinguts per conduir amb una taxa d’alcohol superior a la permesa.

Una altra detenció destacada és la d’un home i una dona residents de 32 i 38 anys que va tenir lloc dilluns passat,

5 de juny, per un presumpte delicte contra la integritat física en l’àmbit domèstic a causa d’una agressió mútua.

Finalment, es va detenir un home no resident de 41 anys per trencament d’una expulsió judicial del Principat i desobeir l’expulsió administrativa. I dimecres la policia va detenir un resident de 22 anys per haver desobeït una suspensió judicial del permís de conduir.