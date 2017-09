Un jove motorista andorrà mor en un accident a l’N-340 a Castelló

Un jove andorrà de 21 anys va morir dilluns passat en un accident de trànsit a la nacional 340 a Castelló, en concret al quilòmetre 1035, al terme municipal de Santa Magdalena. Segons la secció de trànsit de la Guàrdia Civil de Castelló, l’accident va passar perquè un vehicle Audi A6 va envair el carril esquerre i va topar frontalment amb el motorista. El conductor del vehicle, veí de Vinaròs, va donar positiu en el control de drogues, en concret de cocaïna, i va ser detingut al moment acusat d’un delicte per imprudència greu amb el resultat de mort i per conduir sota els efectes de les drogues. Des de la Guàrdia Civil el van posar ahir a disposició judicial i, segons van informar ahir mateix, es va ordenar el seu ingrés a la presó.

L’accident fatídic va tenir lloc dilluns passat cap a les tres de la tarda en aquesta carretera, l’N-340, en què, segons informen des de la Guàrdia Civil, hi ha molts accidents. Tot apunta que el motorista no va poder esquivar l’Audi A6, que va fer un avançament incorrecte i va envair el carril contrari, i hi va xocar frontalment, fet que li va causar la mort al mateix lloc dels fets. Malgrat que l’assistència sanitària hi va acudir, no es va poder fer res per salvar-li la vida.

Atropellament a Encamp

D’altra banda, dues persones van resultar ferides ahir a primera hora de la tarda quan un turisme Volkswagen Golf amb matrícula alemanya les va atropellar a l’avinguda Joan Martí d’Encamp.